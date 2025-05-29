العدل توضح بشأن فيديو متداول لأحد نزلاء سجن التاجي

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المقطع قديم ويعود إلى فترة سابقة، وقد أُعيد نشره مؤخراً من قبل شقيق النزيل، الأمر الذي استدعى فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة للوقوف على حيثيات الموضوع".وتابعت، ان "وزير العدل وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا للتقصي فيما ورد في التسجيل من ادعاءات حول وجود انتهاكات داخل سجن ، وإحالة الملف بالكامل إلى القضاء، وفي حال ثبتت صحة الادعاءات المثارة، فإن الوزارة ستتخذ أشد العقوبات القانونية بحق أي شخص يثبت تورطه".وأضافت، إن "الدائرة تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق النزيل المعني وشقيقه، في حال ثبت أمام القضاء عدم صحة هذه الادعاءات، وأنها كانت تهدف إلى تشويه سمعة دائرة الإصلاح وإثارة الرأي العام استناداً إلى معلومات مضللة بقصد الإساءة إلى دائرة الإصلاح العراقية".