الصحة تعلن تعليمات ملء الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتعيين

– محليات



أعلنت ، اليوم الخميس، اعداد تعليمات خاصة بملء الاستمارة الالكترونية الخاصة بتعين خرجي عام 2023 – 2024 لمعرفة كيفية التقديم على الاستمارة والمستمسكات المطلوبة للتقديم.

أدناه تعليمات الوزارة:

