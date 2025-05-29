بكفالة مالية.. إطلاق سراح التيكتوكر "حسحس"

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، انه " بعد ايام من اعتقال التيكتوكر الأمير بتهمة المحتوى الهابط تم إطلاق سراحه بكفالة مالية".واعتقلت القوات الأمنية السبت الماضي، المدعو "حسحس" بتهمة المحتوى الهابط، الذي يقدمه عبر منصات التواصل الاجتماعي.