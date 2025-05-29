توجيه من القضاء بشأن الاعتداء على الكوادر الطبية

وذكر إعلام المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم خلال الجلسة ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بالإضافة إلى منح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة."وتابع، انه "تم اقرار الصيغة النهائية الخاصة بقواعد مدونة سلوك الباحث الاجتماعي أمام القضاء"، مشيرا الى انه "ناقش المجلس الذكرى المئوية لتأسيس لما لهذا الحدث المهم من رمزية وتأثير في تاريخ ".وأكد المجلس بحسب البيان: "على تشديد محاكم التحقيق المختصة الإجراءات بحق من يخالف القانون من قبل أصحاب المولدات المخالفين لتعليمات وكذلك بخصوص الاعتداء على الكوادر الطبية والتعليمية".