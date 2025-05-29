أمين بغداد: ماضون نحو إحداث نقلة نوعية بالعاصمة

وقال في بيان ورد لـ ، إن " شاركت في مؤتمر المدن العراقي، الذي اقامه التجارية العراقية بالتعاون مع التجارة الدولية وبمشاركة للمدن الذكية التابعة لمنظمة المدن العربية، كونها عضواً في منظمة المدن العربية وعملت على الحد من التحديات التي تواجه المدينة من خلال التحول الرقمي في معاملات البناء واستحداث تطبيقات خاصة باستقبال شكاوى المواطنين والمضي بإنشاء مدن ذكية".وأضاف أن "الأعمال التنفيذية لمشروع الجديدة تم إطلاقها يوم أمس، باعتبارها مدينة مستدامة وذكية ومشاريع أخرى تحاكي الاستدامة والتطوير في العاصمة منها غابات المستدامة وكذلك مشروع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية".وأشار إلى أن "امانة بغداد تواكب التقدم العمراني والخدمي والتكنولوجي في دول العالم، وماضين بإحداث نقلة نوعية لتغيير واقع العاصمة نحو الأفضل وبما يخدم المواطنين".