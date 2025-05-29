الحماية الاجتماعية تحدد موعد صرف منحة الطلبة وعيدية الأيتام وإعانة حزيران

وأكد رئيس الهيئة، ، في بيان ورد لـ ، أن "الصرف إعانة الحماية الاجتماعية لشهر حزيران، والتي تشمل أكثر من مليونين و(93) ألف أسرة مستفيدة في عموم البلاد، سيبدأ يوم الأحد المقبل استنادا لتوجيهات وزير العمل احمد ، وسيتضمن عيدية الأيتام التي أقرّها لشريحة اليتامى من فاقدي الأب والأم، بمناسبة ، والتي ستُصرف لـ (5263) مستفيداً، وبمبلغ إجمالي يتجاوز (526) مليون دينار.وأضاف، أن "هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وحرصاً على إيصال المستحقات المالية للفئات المشمولة في الوقت المناسب".وأوضح أن "الصرف سيتضمّن أيضاً منحة الطلبة لشهر آذار، بعد تأمين المبالغ من وزارتي التربية والمالية"، مبيناً أن "الهيئة أنجزت الإجراءات الخاصة بجميع الأشهر، وسيتم صرفها تباعاً حال وصول التخصيصات المالية".