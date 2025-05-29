المالية: حكومة إقليم كردستان لم تلتزم بتوطين الرواتب

اعتبرت ، الخميس، أن حكومة إقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب، مشيرا الى أن امتناع الإقليم عن تسليم الإيرادات أدى لتجاوز حصته المحددة في الموازنة.

وقالت المالية في بيان توضيحي بشأن تعذرها تمويل رواتب لشهر أيار، "حكومة الإقليم لم تلتزم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية". وأضافت "امتناع الإقليم عن تسليم الإيرادات أدى لتجاوز حصته المحددة في الموازنة"، مشيرة الى أن "حكومة إقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب". وتابعت أن "عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط حقول الإقليم لشركة تسبب بخسارة العامة تريليونات الدنانير". أدناه نص بيان المالية..