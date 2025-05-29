المالية تعلن: الرواتب مؤمنة وحقوق جميع الموظفين محفوظة

أعلنت ، الخميس، أن رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل وحقوق جميع الموظفين محفوظة، فيما نفت مزاعم عدم نيتها إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان.



وجاء في بيان لوزارة المالية، "ننفي ما ورد في تصريحات أحد أعضاء ، والمتداولة في بعض وسائل الإعلام، التي زعم فيها أن الوزير لا تنوي إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان".

وأضاف البيان "لم يكن هناك أي حوار بينها وبين النائب سوى تقديم معاملات خاصة لإنجازها، ولم تتطرق إلى عدم تقديمها لجداول الموازنة لهذه السنة، حيث العمل جارٍ على إتمامها بعد الضغط على الإنفاق وزيادة الموارد المالية، استناداً إلى توجيه وإعمام لمجلس الوزراء لتعظيم الموارد، لمعرفة سقوف الإنفاق وسقوف الإيرادات والبحث عن مصادر التمويل لها".

وبشأن رواتب إقليم ، قال البيان إن "الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار وقانون الموازنة الاتحادية، المادة 11 (أولاً) والمادة 13".

ولفت البيان الى أنه "فيما يخص استحقاق الموظفين من العلاوات والترفيعات، فقد أوضحت الوزارة مراراً أن حقوق جميع الموظفين محفوظة، استناداً إلى إعمام بأن يكون ترفيع الموظف من تاريخ ، على العكس مما ذكره النائب".

وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "سحب الأمانات الضريبية يتم ضمن صلاحياتها وبموجب القانون، وقد تم استخدامها لتمويل الإنفاق، وتُعتبر من الإيرادات غير النفطية، وليس كما تداوله النائب"، مبينة أن "أي تابع للدولة من صلاحية وزير المالية بيعه وفق قانون خاص، لتعظيم إيرادات ، ويُعد جزءاً من الإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة، ومدرج سنوياً ضمن جدول (أ) للموازنة العامة للدولة لبيع الأراضي".

وبينت الوزارة، أنها "ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير، وقد تم تمويل رواتب شهر أيار لكافة المستحقين بالكامل، دون الحاجة إلى أي اقتراض من الإيرادات النفطية أو غير النفطية"، مؤكدة أن "الرواتب مؤمنة بالكامل".