المرور تكشف عن ظاهرة سلبية شائعة في الشوارع وتتوعد المخالفين

وقالت المديرية في مقطع فيديو تابعته ، ان "مواكب الزفاف في الشوارع تتسبب بزخم مروري كبير وقطع للشوارع، من دون مراعاة باقي المواطنين وهل هناك حالات صحية حرجة تنقل الى المستشفيات وغيرها"، مبينة ان "ذلك فيه ضرر سلبي على المواطنين".وأضافت "سيتم اتخاذ الإجراءات بحق العجلات التي تتسبب في هذه الظاهرة السلبية غير الحضارية"، داعية المواطنين الى "ترك هذه المخالفة وان تكون مواكب الزفاف بطريقة لا تعرض سلامة المواطنين للخطر أو تعطل حياتهم اليومية".