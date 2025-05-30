السومرية تنشر نتائج السادس الابتدائي لتربية الكرخ الثالثة

وذكرت التربية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم اكتمال نتائج الدور الأول لطلبة السادس الابتدائي".



ودعت التربية، بحسب البيان، "إدارات المدارس إلى تسلُّمها ورقيًا يوم غد".



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