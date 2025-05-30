العراق يفوز بعضوية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للمرة الأولى

وقال نائب رئيس التخطيط، ، في بيان إن " ، فاز بعضوية للجمعية العمومية لبرنامج للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، للمرة الأولى منذ تأسيسها في عام 2018".واوضح، ان "هذا الفوز إنجاز مهم للدبلوماسية العراقية، إذ سيحتفظ العراق بعضويته في المجلس التنفيذي حتى العام 2029، مما يمكّنه من الإسهام في رسم السياسات الدولية المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة والمستوطنات البشرية".واضاف، ان "هذا الفوز جاء تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلها الوفد العراقي المشارك في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية المنعقد في ، حيث جرت انتخابات المجلس التنفيذي بحضور الوفد العراقي الذي يترأسه نائب رئيس ووزير التخطيط، الدكتور محمد علي ".واشار، الى ان "الجمعية العمومية، تمثل الهيئة التشريعية العليا لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتقوم بوضع السياسات العامة وصياغة الاجندة الحضرية العالمية في مجالات المستدامة وتحسين ظروف المعيشة في المدن الذكية والمستوطنات البشرية حول العالم".وأكد الوزير، أن "عضوية العراق في هذا المجلس ستسهم في تعزيز مكانته دوليًا في هذا المجال، وتمكينه من المساهمة في صياغة السياسات الدولية الداعمة للتنمية الحضرية المستدامة، بما ينعكس إيجاباً على جهود وتحسين نوعية الحياة في المدن العراقية".