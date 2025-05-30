اخطر ازمة مياه تواجه العراق مع انخفاض المخزون المائي إلى مستويات غيرِ مسبوقة!

مع استمرارِ الجفافِ وغيابِ الإطلاقاتِ الكافيةِ من دولِ ...يعاني من أخطر أزمة مياه مع انخفاض المخزون المائي والخبراء يحذرون من هذه الأزمة خاصة مع لجوء السلطات لاستخدام المياه الجوفية لتعويض النقص.