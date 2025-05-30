الحرارة تعاود الارتفاع غداً نحو 4 درجات ومفاجأة بأيام العيد الأضحى

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنه "تشير التوقعات إلى عودة درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم غد السبت، بمعــــدل يتراوح بين 3-4 درجات مئوية مقارنــــة بهذا اليوم، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض حراري سطحي من ".وأشارت الى انه "من المتوقع أن تعود درجات الحرارة للانخفاض مجددا ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3-6، بتأثير كتلة هوائية معتدلة نسبياً، مما يُسهم في بقاء الأجواء ضمن معدلات مقبولة خلال الأيام الأولى من ، دون مؤشرات على تعرض البلاد لموجات حر شديدة، حيث تستمر الأجواء مستقرة بشكل عام".