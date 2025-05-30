عشائر سامراء تطالب بإزالة "السياج الكونكريتي" ومقابلة السوداني

وقدم شيوخ العشائر بمؤتمر صحفي حضرته ، مطالب بينها "إزالة السياج الكونكريتي المحيط بمدينة الذي وضعته القوات الأمريكية، وتعزيز القوات الأمنية في المدينة عبر شراء أجهزة متطورة لحماية المدينة بدل السياج الكونكريتي".كما طالبوا بـ"شمول أبناء سامراء بالكليات العسكرية، وإنصاف سكان المنطقة القديمة المحيطة بمرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام)، ومقابلة رئيس لطرح معاناة أهالي المدينة عليه".يذكر أن مدينة سامراء في شهدت في السنوات الماضية حوادث أمنية بينها تفجير مرقد الإمام العسكريين عام 2006.