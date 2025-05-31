خبر سار للموظفين.. حزيران يمتلئ بالعطل الرسمية بعضها تصل الى 5 أيام

ففي يوم الخميس المقبل الموافق الخامس من حزيران يصادف يوم وقوف الحجاج على والذي سيكون رسمية كما هو المعمول به في كل عامليبدأ عيد الاضحى والذي سيكون من يوم الجمعة الموافق السادس من حزيران المقبل وينتهي يوم الثلاثاء 10 حزيران المقبل، ليستأنف الدوام يوم الأربعاء 11 حزيران.كما سيشهد الشهر يوم الاحد الموافق الـ15 من حزيران (18 ذي الحجة) عطلة رسمية بمناسبة عيد الاغر.وستكون هناك عطلة رسمية يوم الخميس الموافق الـ26 من حزيران المقبل بمناسبة رأس السنة الهجرية (الأول من شهر محرم).