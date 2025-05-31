الإعلان عن إكمال محطة كهرباء مطار الموصل

وقال في منشور له على صفحته الرسمية، "بعون من الله وثم بهمة الغيارى من أبناء توزيع كهرباء ، تم اكمال المحطة الخاصة بمطار ومغذياتها".وأضاف أمجد، أن المحطة بدأت بالعمل منذ أكثر من أسبوع وهي بشرى نزفها الى جميع أهلنا في الموصل الحبيبة".