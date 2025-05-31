خمسة معايير أساسية وراء اختيار بغداد عاصمةً للسياحة العربية

وقال الحسيناوي في تصريح للسومرية نيوز، إن "اهم المعايير الاساسية هي الادارة السياحية، والبنية التحتية والتطور العمراني، واحياء التراث ، والاهتمام بالمواقع الاثرية".وتابع، ان " يمر بمرحلة كبيرة من الإنجازات والتطور في جميع المجالات التي ستساهم في تعظيم الموارد السياحية للبلد".واشار الى ان "السياحة تشمل ركائز أساسية معنية بالتراث البغدادي والسياحة المعمارية والمواقع البيئية والثقافية والتراثية والترفيهية والاماكن العامة وساحات النصب والتماثيل واللوحات الجدارية ومبنى الحكومة القديم والسراي وكافة المقاطعات التي تعود على العاصمة العراقية ".