تنويه هام.. مدينة عراقية ستنقطع عنها مياه الإسالة

وذكرت الدائرة في بيان، "إلى أهلنا الكرام في مدينة وأطرافها، نود إعلامكم بانخفاض منسوب مياه نهر بشكل كبير وغير متوقع، مما تسبب بتوقف عدد من مجمعات المياه في أطراف المدينة. كما نُحيطكم علمًا بأنه من المحتمل أن تتوقف خلال الساعات القليلة القادمة مجمعات ماء الرصاصي ومجمع ماء 400، اللذان يغذيان الأحياء الشمالية والشرقية من المدينة".وأهابت الدائرة، بالمواطنين "بترشيد استهلاك المياه قدر الإمكان خلال هذه الفترة الحرجة، لحين معالجة الوضع، مؤكدة أن كوادرها الفنية تعمل بكامل طاقتها لتمديد ممصات السحب وإنزالها إلى أقصى عمق ممكن داخل النهر، بالإضافة إلى أعمال لضمان استمرارية تدفق المياه إلى المجمعات".