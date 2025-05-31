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اعتقال 3 متهمين بأطلاق نار على منزل مواطن في ميسان
محليات
2025-05-31 | 11:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
196 شوهد
أعلنت شرطة
ميسان
، اليوم السبت، اعتقال 3 متهمين بأطلاق نار على منزل مواطن ضمن المحافظة.
وذكرت القيادة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أنه "انسجاماً مع توجيهات قائد شرطة
محافظة ميسان
اللواء لفته فاخر المحمداوي، تمكنت قوة من
قسم شرطة حطين
وبعد جمع المعلومات الاستدلالية وتحديد اماكن تواجد المتهمين بعملية نوعية خاطفة من مداهمة مكان تواجد المتهمين في قضاء الكحلاء والإطاحة بهم".
وأضافت، أنه "تم ضبط بحوزتهم سلاح ناري"، مشيرة الى " اقتياد المتهمين لمركز الاحتجاز الامني لإكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصوليا".
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