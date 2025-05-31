اعتقال 3 متهمين بأطلاق نار على منزل مواطن في ميسان

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "انسجاماً مع توجيهات قائد شرطة اللواء لفته فاخر المحمداوي، تمكنت قوة من وبعد جمع المعلومات الاستدلالية وتحديد اماكن تواجد المتهمين بعملية نوعية خاطفة من مداهمة مكان تواجد المتهمين في قضاء الكحلاء والإطاحة بهم".وأضافت، أنه "تم ضبط بحوزتهم سلاح ناري"، مشيرة الى " اقتياد المتهمين لمركز الاحتجاز الامني لإكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصوليا".