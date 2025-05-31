نصف مليون عراقي متقدم على تعيينات عقود بغداد

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، ان "الإحصاءات غير النهائية للمتقدمين خلال 26 يوماً من بدء التقديم، شملت جانبي والكرخ، حيث بلغ عدد المتقدمين من:• جانب الرصافة: (277,603) متقدم• جانب : (218,635) متقدماً".وأوضح البيان، أن "عدد الذكور من بين المتقدمين بلغ (333,175),فيما بلغ عدد الإناث (163,063)، توزعوا على فئات عمرية مختلفة، جاءت على النحو الآتي:• من 18 إلى 25 عامًا: (242,015) متقدماً (النسبة الأعلى)• من 26 إلى 30 عامًا: (130,806) متقدم• من 31 إلى 45 عامًا: (121,248) متقدماً".وأكدت المحافظة أن الطريقة الرسمية الوحيدة للتقديم هي عبر الاستمارة الإلكترونية من خلال المنصة الحكومية الرسمية “منصة أور”، وذلك عبر الرابط التالي:وشددت على أن أي ادعاءات بوجود استمارات ورقية أو محاولات لجمع أسماء من خلال جهات أو أفراد غير رسميين تُعد خداعًا وتزييفًا يُراد بها تحقيق أغراض شخصية لا تمت للعملية الرسمية بصلة.