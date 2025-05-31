الموصل تفقد جزءاً من تراثها.. عين الكبريت جفت (صور)

وذكر مراسل ، أن "جفافاً غير مسبوق ضرب عين الكبريت التي تعد إحدى أشهر عيون المعدنية والتي تحتوي على مادة الكبريت التي كانت تستعمل كعلاج للأمراض الجلدية".وأضاف، أن "مكان عين الكبريت كأن بالإمكان استغلاله كمورد سياحي وطبيعي للمياه الكبريتية التي يُعتقد أن لها فوائد صحية، خصوصًا لعلاج الأمراض الجلدية والروماتيزم"، مشيرا الى انها "كانت مقصداً لأهالي الموصل وزوارها".