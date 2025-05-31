احتراق كراج لصبغ السيارات في الموصل

وقال المصدر لـ ، إن " حريقاً التهم كراجاً لصبغ السيارات في صناعة الايسر في مدينة ".وأشار الى ان "سبب الحريق هو استخدام مواد قابلة للاشتعال"، مبيناً أنه "لم يتم تسجيل خسائر بشرية وانما مادية فقط".وتابع، أن "فرق الدفاع المدني هرعت لإخماد الحريق والسيطرة عليه".