تربية كركوك تعلن نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الاول

لتربية ، اليوم السبت، نتائج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2024-2025 /الدول الأول.





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وذكر بيان لوزارة التربية ورد لـ ، ان " لتربية نتائج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2024-2025 /الدول الأول، عن طريق الرابط الموجود في الأدنى:لمعرفة النتائج اضغط هنا