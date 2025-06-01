تظاهرة أمام وزارة النفط في بغداد.. هذه مطالبهم (صور)

وقال المراسل، ان "الأجور اليومية لمصفى نظموا امام تظاهرة للمطالبة بتحويل الى عقود 315"، لافتا الى انه "خلال الفترة السابقة الكثير منهم قدموا استقالتهم بسبب التخصيصات المالية ومشقة العمل".الصور ادناه: