"صنعوا من دروعهم ظلا للمواطنين".. السوداني يكرم منتسبين من شرطة بابل (صور)

وقالت في بيان ورد لـ ، إن " وجه بتكريم 4 منتسبين من تقديرا لمواقفهم الانسانية في التعامل مع مجموعة من المواطنين وكبار السن" .وأمر السوداني بـ"منح المنتسبين قدما لمدة سنتين لما أبدوه من انضباط عالي وتحلي بروح المسؤولية في الحفاظ على المبادىء العامة لحقوق الإنسان والالتزام بالتعليمات المتعلقة بحماية المواطنين ومد يد العون لهم تحت اي ظرف".