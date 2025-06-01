تمديد فترة التقديم للدراسات العليا في الجامعات

ووجه العبودي الجامعات بكتاب رسمي اطلعت عليه بـ"تمديد التقديم للدراسات العليا للعام الدراسي 2025 – 2026 ليكون آخر يوم للتقديم، الثلاثاء 17 أيار الحالي، الساعة 12 ليلاً".وأضاف، أن التمديد جاء "نظراً لكثرة الواردة إلينا ولغرض إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين".