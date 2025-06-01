الية تصويت النازحين وناخبي سنجار في الانتخابات

وقالت المتحدثة باسم ، للوكالة الرسمية تابعته ، إنه "بحسب رقم 12 لسنة 2018 المعدل، تتم طريقة تصوّيت النازحين"، فيما بينت أن "وزارتي الهجرة والتجارة يزودان المفوضية بأعداد النازحين".وأضافت الغلاي، "يحق للنازح الساكن داخل المخيم التصويت لصالح الدائرة التي نزح منها، وذلك من خلال البطاقة البايومترية طويلة الأمد".فيما أوضحت ان "نازحي ، فيصوتون في المكان الذي يقيمون فيه داخل المخيمات أو خارجها، لصالح الدائرة التي نزحوا منها، باستخدام البطاقة البايومترية طويلة الأمد".وأكدت أن "المفوضية مستمرة في حصر أعداد النازحين داخل المخيمات لغرض تحديث بياناتهم، حيث يوجد 16 مخيماً في و5 في "، مشيرا الى ان "عدد النازحين الذين حدثوا بياناتهم بلغ أكثر من 33 ألف نازح".