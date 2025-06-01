توضيح رسمي جديد بشأن نضوح المياه من مجسر الزعفرانية

وذكر للوزارة في بيان تابعته ، أن "تضررا حدث في أنبوب الماء (1500) ملم، الواقع تحت أحد المقتربات لمجسر الزعفرانية بالعاصمة ، وأدى ذلك إلى نضوح المياه من جهة واحدة من الجدران الساندة، باتجاه سوق وذلك لتقادم الأنبوب".وأضاف البيان، أنه "عند المباشرة بالمشروع لم تتوفر مخططات البنى التحتية، والأنبوب غير مؤشر من قبل الدائرة المعنية، وعند العمل ظهر الأنبوب متعارضاً مع الأعمال لكون الخرائط غير موجودة لدى الدوائر المختصة".وتابع أن "هذا النوع من الأنابيب غير متوفر بالأسواق المحلية، ويتطلب وقتاً ليس بالقصير لحين الاستيراد، وبسبب الزخم المروري ولكون المجسر داخل المدينة تم افتتاحه، والاتفاق على عبور مركبات ذات الحمولات الخفيفة فقط، لحين وصول الأنابيب وإكمال أعمال تغيير المسار، وبسبب عدم الالتزام من قبل المواطنين ومرور مركبات الحمولات الثقيلة مما أدى إلى تضرر الأنبوب".وأوضح المركز الإعلامي، أنه "تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع مصدر المياه، وسحبها في أحد جانبي المجسر، وتم تحويل الحركة المرورية بالشكل الذي يؤمن سلامة المرور".وبين انه "تم توجيه الملاكات للعمل في الموقع بواقع 24 ساعة، لتقليص مدة تنفيذ تغيير مسار الأنبوب، والتنسيق مع لتأمين المياه للمناطق السكنية، عبر خطوط بديلة وعن طريق التجهيز بواسطة سيارات حوضية".