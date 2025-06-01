طالباني يعلن: نسعى لحل مشكلة الرواتب

وقال خلال كلمة خلال احتفالية أقيمت في في الذكرى الخمسين للاتحاد الوطني الكردستاني، في رسالة إلى : أنتم لستم أعدائنا ولا يجب أن يدفع شعبنا ثمن تصريحات بعض القادة.. أتصلت بالسوداني وسنحل أزمة الرواتب".وأضاف "نسعى لحل مشكلة الرواتب واذا تطلب الامر سوف اذهب الى بغداد".وكانت أعلنت، يوم الخميس الماضي، أن حكومة إقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب، مشيرا الى أن امتناع الإقليم عن تسليم الإيرادات أدى لتجاوز حصته المحددة في الموازنة.