المرور تعلن تمديد فترة مراجعة مالكي المركبات المسجلة في نظام التسجيل القديم (وثيقة)

وبحسب وثيقة صادرة من دائرة المرور تضمنت تمديد العمل بالبيان رقم (۲) لعام ٢٠٢٥ المتضمن مراجعة مالكي المركبات المسجلة في نظام التسجيل القديم، والفحص المؤقت، والمشروع الموازي الى مواقع تسجيل المركبات ضمن مديريات مرور والمحافظات لمدة شهرين لغرض تسجيلها ضمن نظام اعتباراً من ٢٠٢٥/٦/١٥.كما جاء في الوثيقة، يعاقب المتخلف عن المراجعة بغرامة مالية مقدارها ( ١٠٠٠٠٠) مائة ألف دينار استناداً لأحكام المادة (٢٥) ثانياً (أ) من رقم (۸) لسنة ۲۰۱۹ واتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى بحق المركبة المخالفة، وينفذ هذا البيان اعتباراً من ٢٠٢٥/٦/١٥.