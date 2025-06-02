برلماني يكشف ملفات فساد في عقد كبان الوزن: من المتورط؟

وقال السلامي في تصريح للسومرية نيوز إن "العقد منح لمستثمر بتعاون من وهيئة الاستثمار".وأشار إلى أن "فرض والرسوم على المواطنين لا يتم إلا بقانون، وما يجري الآن يعد مخالفة صريحة وواضحة للدستور العراقي".وتابع أن "هناك عدة أسباب تقف وراء منح عقد كبان الوزن إلى "، لافتا إلى أن "هذا الإجراء دفع أصحاب القاطرة والمقطورة إلى التظاهر، مطالبين بمساواتهم في الوزن داخل الكبان مع اصحاب القاطرة الواحدة ورفع الوزن القانوني من خمسة وسبعين إلى خمسة وثمانين طنًا".