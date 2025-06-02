انفجار أنابيب نفط في كركوك

وذكرت صفحات على مواقع التواصل أن الانفجار وقع بأنابيب تمر بمنطقة الفتحة في .ووصفت الانفجار بـ"الكبير"، وأن أسبابه له تعرف بعد.ولم يصدر بيان رسمي حول الحادث حتى الآن.