السومرية تنشر نتائج امتحانات السادس الابتدائي في نينوى وديالى وبابل

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تنشر نيوز نتائج، نتائج امتحانات الدور الأول للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2024 – 2025 في محافظات ونينوى وبابل.

أدناه نتائج امتحانات الدور الأول للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2024 – 2025 في محافظات ونينوى وبابل أدناه نتائج امتحانات الدور الأول للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2024 – 2025 في محافظات ونينوى وبابل

