انتشال جثة صبي من نهر خبات بأربيل

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إن "بلاغاً ورد مساء اليوم حول غرق طفل يدعى (مالك محمد) يبلغ من العمر 11 عاماً في مشروع ماء نهر خبات في أثناء ممارسته السباحة".وأضافت، أن "فرق الغواصين انتشلت جثة الطفل بعد نصف ساعة على غرقه، وتم إرسالها إلى دائرة الطب الشرعي".