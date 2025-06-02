لجنة نيابية تكشف عن "كارثة" في احدى الكليات الاهلية ببغداد

وقال عضو اللجنة في تصريح لـ ، ان "بعض الكليات الاهلية لا تستحق الاستمرار في استقبال الطلبة بل يجب غلقها، حيث ان اخر ملف وصلني هو ان احدى الكليات الاهلية في قبلت 344 طالب بمعدلات اقل من المسموح في مخالفة صريحة".واضاف ان "هذه الكلية ذاتها قبلت أيضا 262 طالب خارج المنظومةكما قبلت 12 طالبا باعمار خارج الضوابط"، مشيرا الى انه "تم معاقبة معاون العميد العلمي والإداري الإنذار فقط".واضاف "قريبا ساطالب بأقصى عقوبة لهذه الكلية"، لافتا الى ان "هناك عشرات الالف من طلبتنا متوقف مصيرهم على عشر درجة ولا ينقبلون".وبين ان "هؤلاء الطلبة قبلوا في اختصاصات طب الاسنان والصيدلة والقانون والحاسبات والتخدير"، موضحا ان "هذا الموضوع فيه مخالفة جسيمة".