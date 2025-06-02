أسعار الأضاحي بالدول العربية.. هل اصبح أداء الشعيرة حلم؟

ويلعب موسم دورا كبيرا في رفع الأسعار وانخفاضها، ومن بين التي تشهد ارتفاعا في أسعار الأضاحي، هي الكويت حيث يتراوح سعر الأضحية المحلية بين 170 و200 دينار، أي ما يعادل تقريبا سعر 9 براميل نفط بالأسعار المعلنة، وفقا لوسائل إعلام كويتية.مصروأما في مصر فبلغ سعر الأضحية في المتوسط 15 ألف جنيه ما يعادل 302 دولار، كما تشهد أسعار الأضاحي بجميع أنواعها في مصر استقرارا هذا العام، بعد سنوات من الارتفاعات الكبيرة التي بلغت ذروتها العام الماضي.فلسطينوبخصوص سعر الأضحية في فلسطين فقد بلغ في المتوسط بالضفة الغربية 850 دولارا، وارتفعت أسعار الأضاحي في بنحو 20% لتصل إلى ما بين 700 دولار و1050 دولارا.الجزائروأما في الجزائر فشهد هذا العام مؤشرات مختلفة بعدما قررت السلطات استيراد مليون رأس من الأغنام لتغطية الطلب المرتفع وكبح الأسعار بعدما تم تحديد سعر الأضاحي المستوردة بـ 40 ألف دينار جزائري أي ما يعادل "303 دولار".وتتباين أسعار بيع الأضاحي المحلية في الجزائر بين 70 ألف دينار إلى 100 ألف دينار، وتزيد في بعض الأحيان حسب نوع وحجم وسلالة الأضحية.هذا وتراجع سعر الخروف في سوريا من 5.5 و6 ملايين ليرة أي ما يعادل 370 و400 دولار العام الماضي إلى 1.75 مليون ليرة و2.5 مليون ليرة، فيما تقدّر منظمة " " في تقاريرها لسنة 2024 أن عدد الأغنام في سوريا بلغ نحو 18.8 مليون رأس.تونسوبخصوص أسعار الأضاحي في تونس فقد شهدت ارتفاعا وتتراوح بين 700 دينار ما يعادل 234.92 دولار ، للأنواع الصغيرة، وتتجاوز 1400 دينار للأنواع الكبيرة، حسب النوع ومكان العرض.ليبياويتراوح سعر الأضحية في المتوسط بليبيا بين 2300 دينار أي ما يعادل 529 دولارا و 4500 دينار، وارتفعت أسعار الأغنام عن العام الماضي حيث تعاني ليبيا من نقص في الثروة الحيوانية إلى جانب ارتفاع سعر النقد الأجنبي وزيادة كلفة الأعلاف.وتشهد سوق المواشي في العراق ارتفاعا ملحوظا في أسعار الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى ، مما يثير قلق المواطنين ويفرض تحديات اقتصادية عليهم، فقد بلغ سعر الأضحية في المتوسط 500 ألف دينار ما يعادل 381 دولارا.وأما في لبنان فبلغ متوسط سعر الأضحية 400 دولار، كما ارتفع الإقبال على شراء الأضاحي هذا العيد في لبنان مقارنة بالعام الماضي.موريتانياوبلغ سعر الأضحية في المتوسط بموريتانيا 92 ألفا و500 أوقية أي ما يعادل 278 دولارا، وارتفعت أسعار الأضاحي هذا العام مقارنة بالعام الماضي في الوقت الذي صدّرت فيه البلاد أعدادا كبيرة من الأضاحي لعدد من دول الجوار أبرزها السنغال بمناسبة عيد الأضحى.وبخصوص سعر الأضحية في اليمن فقد بلغ في المتوسط 200 دولار، واستقرت الأسعار نسبيا ولا يوجد ارتفاع ملحوظ في الأسعار بين العام الحالي والماضي.كما بلغ سعر الأضحية في المتوسط بالسودان 220 دولارا، حيث سجل سعر الخروف في 550 ألف جنيه للرأس.وبلغ سعر الأضحية في المتوسط بالسعودية، 1750 ريالا ما يعادل 466.66 دولار، حيث تعد السعودية أكبر أسواق الأضاحي في العالم العربي، بسبب عدد الحجاج الكبير في موسم الحج.أما في الإمارات فبلغ سعر الأضحية في المتوسط 1700 درهم أ 462 دولارا، ويتراوح سعر الأضاحي هذا العام بين 900 و2500 درهم وهي نفس تكاليف العام الماضي تقريبا.