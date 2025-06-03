الشتاء والصيف يجتمعان في العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "طقس يوم غدٍ الأربعاء سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون غائما جزئيا وأحيانا غائما في ، مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة هناك، الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط في بعض الأماكن لتتجاوز 30 كم/س، مما يسبب تصاعد الغبار، باستثناء المنطقة الشمالية حيث تكون الرياح متغيرة الاتجاه، درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق".واضافت، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحوا إلى غائم جزئي في المنطقة الشمالية، مع ارتفاع في درجات الحرارة في المنطقة الوسطى، فيما تبقى مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية"، مشيرة إلى أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحوا في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".ولفت إلى أن "طقس يوم السبت القادم سيكون صحوا بشكل عام، ويتحول إلى غائم جزئي بعد الظهر في المنطقة الشمالية، بينما تكون درجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع قليلًا في المنطقتين الشمالية والجنوبية".وذكرت أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء ستكون على النحو التالي: وأربيل 34 درجة مئوية، 35، 36، ونينوى وصلاح الدين وديالى 37، وبابل وواسط والديوانية 38، والبصرة 40".