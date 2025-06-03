اليكم الطرق المزدحمة في بغداد

– محلي

تنشر نيوز، خارطة ازدحامات صباح اليوم الثلاثاء حيث جاءت الازدحامات جيدة بعض الشيء في بعض المناطق، لكنها كانت مكثفة ومتفرعة في مناطق أخرى.



الجسر الدوار مزدحم

سريع الدورة مزدحم

مزدحم

مجسّر العلوية مزدحم

مجسّر مزدحم

مجسر قرطبة مزدحم

جسر باب المعظم مغلق للصيانة

مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر الطابقين مزدحم

مجسر مزدحم

جسر باتجاه مزدحم

جسر صليخ مزدحم

مجسّر مزدحم

شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم

منطقة ونفقها مزدحمة

الاعظمية مزدحم

مزدحم

باب المعظم مزدحم

نفق مزدحم

مزدحم

مزدحم

مزدحم

تقاطع عقبة مزدحم

تقاطع المسبح مزدحم

كرادة داخل باتجاه كهرمانة مزدحمة

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:الجسر الدوار مزدحمسريع الدورة مزدحممزدحممجسّر العلوية مزدحممجسّر مزدحممجسر قرطبة مزدحمجسر باب المعظم مغلق للصيانةمزدحمجسر الجمهورية مزدحمجسر الطابقين مزدحممجسر مزدحمجسر باتجاه مزدحمجسر صليخ مزدحممجسّر مزدحمشارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحممنطقة ونفقها مزدحمةالاعظمية مزدحممزدحمباب المعظم مزدحمنفق مزدحممزدحممزدحممزدحمتقاطع عقبة مزدحمتقاطع المسبح مزدحمكرادة داخل باتجاه كهرمانة مزدحمة