التعليم العالي تعلن عن أجور الدراسات العليا

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "الوزارة حددت الأجور الدراسية لطلبة الدراسات العليا المقبولين ضمن العام الدراسي 2025 ـ 2026 لثلاثة برامج هي الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، تمهيداً لإجراء الاختبار التنافسي للبرامج المذكورة نهاية حزيران الحالي".وأضاف أن "الأجور الدراسية لدراسة الدبلوم العالي للتخصصات الإنسانية بلغت مليونين و250 ألف دينار، أما التخصصات العلمية فحددت بمبلغ ثلاثة ملايين دينار، فيما تم تحديد مبلغ ثلاثة ملايين دينار لدراسة الماجستير للتخصصات الإنسانية وثلاثة ملايين و750 ألف دينار للتخصصات العلمية".وتابع العبودي أن "أجور دراسة للتخصصات الإنسانية بلغت ثلاثة ملايين و750 ألف دينار، في وقت حددت فيه الوزارة مبلغ أربعة ملايين و500 ألف دينار للتخصصات العلمية".وذكر أن "الوزارة مددت التقديم على الدراسات العليا لغاية السابع عشر من حزيران الحالي لقبول أكثر من 20 ألف متقدم ضمن برامج الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه للعام الدراسي 2025 ـ 2026".