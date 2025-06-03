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مجلس بغداد يعلن المباشرة بتجهيز الوقود لأصحاب المولدات بشكل مجاني
محليات
2025-06-03 | 02:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
1,009 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلن
مجلس محافظة بغداد
، المباشرة بتجهيز مادة (الكاز) بشكل مجاني لأصحاب المولدات، فيما أكد زيادة حصص التجهيز استناداً إلى
قرار مجلس الوزراء
المتعلق بهذا الملف.
وقال عضو المجلس حسين فؤاد، إن
هيئة توزيع المنتجات النفطية
التابعة لوزارة النفط جهزت الكميات اللازمة من الوقود الخاصة بالتشغيل الصيفي للمولدات، وباشرت إجراءات تزويد المتعهدين بحصص الكاز الخاصة بهم. وأوضح، أن كمية التجهيز ستكون 45 لتراً لكل (كي في) بدلاً من 20 لتراً، فضلاً عن أن الحصص ستوزع بشكل مجاني بعد أن كانت كلفتها الشرائية تبلغ 400 دينار لكل (كي في).
وبين فؤاد، أن التجهيز يأتي ضمن إجراءات الدعم اللازم لملف المولدات على ضوء تعليمات
رئاسة الوزراء
التي تقضي بتوفير حصص (كاز) مجانية بداية من حزيران الحالي ولغاية آب المقبل، إضافة إلى تسهيل عملية التسجيل على الوقود لدى
وزارة النفط
بالنسبة المتعهدين الذين لا يتسلمون الحصص.
وأكد أن هذا الدعم سيقطع الطريق أمام كل صاحب مولد لا يلتزم بتعليمات تسعيرة المجلس بذريعة شراء الكاز التجاري.
في السياق ذاته، قالت عضو
مجلس محافظة بغداد
، رئيسة لجنة
كهرباء الكرخ
، المهندسة
نورا الجحيشي
إن الاستعدادات اللازمة لفترة التشغيل الصيفي تقتضي التنسيق العالي بين الحكومتين المحلية والمركزية.
وتابعت أن اللجنة أجرت زيارة ميدانية إلى محطة الدورة الحرارية، في إطار المتابعة المستمرة لواقع ملف الكهرباء، ولاحظت وجود تحديات فنية وإدارية تواجه سير الإنتاج والتوزيع، الأمر الذي يستلزم التنسيق المسبق من أجل حلِّ الإشكالات وتحقيق الاستقرار في تجهيز
الطاقة الكهربائية
، لاسيما في ظل تزايد الأحمال مع دخول فصل الصيف، لافتة إلى استمرار الزيارات الميدانية لجميع المحطات للوقوف على الإشكالات التي تواجهها وحلِّها آنياً.
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