تربية ذي قار تعلن نتائج الصف السادس الابتدائي



ـ محلي



أعلنت مديرية التربية في ، اليوم الثلاثاء، عن نتائج الدور الأول لطلبة الصف السادس الابتدائي.



وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "التربية نتائج الدور الأول لطلبة الصف السادس الابتدائي عن طريق الرابط الموجود في الأدنى:

