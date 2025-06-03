حقيقة تخصيص الحكومة العراقية نفط للمقيمين في بلجيكا

في الادّعاء المتداول، قالب إخباري لقناة "العراقية الإخبارية" تضمّن صورة لرئيس الوزراء ، مع خبر (من دون تدخّل): " يوجه بصرف حصص النفط لمن يعيشون في ، والبالغ عددهم 964، بحسب طلب السفارة البلجيكية".وبعد عملية بحث عكسي عن الصورة، عبر محرك غوغل، اتّضح أنَّ القالب الإخباري المتناقل لقناة "العراقية الإخبارية" معدّل، إذ تم حذف النص الأصلي منه واستبداله بالمتداول.ويتضح ذلك من خلال نسق الخط وطريقة الصياغة، واللذين يختلفان عما تستخدمه عادة القناة.وتتضمّن الصورة الأصلية المنشورة في صفحة "شبكة " على منصّة إكس، في 14 نيسان 2025، خبرا مفاده: " محمد يوجه بتوثيق إجراءات التحقيق مع المتهمين في مراكز الشرطة ودوائر التحقيق عبر الكاميرات الفيديوية".ولم تُشر أي من الوثائق الرسمية أو البيانات الصادرة عن ، مثل اجتماعات أو تصريحات رئيس الوزراء، إلى إجراءٍ يتعلق بتوزيع حصص نفط على العراقيين في بلجيكا أو أي فئة أخرى هناك.وكذلك لم تذكر المصادر المتعلقة بالسياسات النفطية والمالية العراقية أي توجيهاتٍ من هذا النوع.تجدر الإشارة إلى أنَّه ليست هناك سفارة بلجيكية مقيمة في حتى تاريخ اليوم، ولا تزال بلجيكا تُدير علاقاتها الدبلوماسية بالعراق من خلال سفارتها في عمّان- ، حيث يُقيم السفير البلجيكي المعتمد لدى العراق.وليست هناك معلومات دقيقة عن عدد الجالية العراقية في بلجيكا.إلّا أنَّ بعض المواقع المتخصصة، مثل موقع " "، يذكر أنَّ 21 ألف عراقي يقيم في العاصمة البلجيكية بروكسيل.