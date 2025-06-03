مجلس الوزراء يعلن موعد عطلة عيدي الأضحى والغدير

وذكر بيان ‏للمكتب الإعلامي لرئيس ، ورد لـ ، إن "مجلس الوزراء اقر بدءاً من الجمعة الموافق 6 حزيران، حتى يوم الثلاثاء الموافق 10 حزيران، على أن يتم استئناف الدوام يومي الأربعاء والخميس الموافقين 11 و12 من الشهر الجاري".وأضاف، "كما تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 15 حزيران بمناسبة عيد الأغر.