بابل تحدد آلية تشغيل المولدات لشهر حزيران وأسعار الامبير.. هذه عقوبة المخالفين

وذكر المجلس في بيان ورد لـ ، أنه "قرر في جلسته الأخيرة آلية تشغيل المولدات الاهلية لشهر حزيران على ان تكوم تكون تسعيرة المولدات الاهلية لشهر حزيران الجاري كالتالي: ️سعر الامبير للخط الاعتيادي 5000 الاف دينار فقط وبواقع تشغيل 12 ساعة فعلية من الساعة 10 صباحا ولغاية الساعة 6 فجرا بالتناوب مع الكهرباء الوطنية".وتابع، أن "سعر الامبير للخط التجاري 8000 الاف دينار بواقع تشغيل من الساعة 7 صباحا الى 7 مساءا بالتناوب مع الكهرباء الوطنية، وسعر الامبير للخط 8000 ألف دينار فقط بواقع تشغيل 24 ساعة بالتناوب مع الكهرباء الوطنية والمواطن مخير بالاشتراك من عدمه".وأشار الى "إلزام اصحاب المولدات بتوفير مولد احتياط لضمان استمرارية التشغيل بدون انقطاع خلال فترة التشغيل، مع إلزام الوحدات الادارية بمتابعة عمل اصحاب المولدات بالتعاون مع مختاري المناطق واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".ولفت الي انه "يسلم اجور الاشتراك بوصل من قبل اصحاب المولدات، مع ️إلزام اصحاب المولدات بالتقيد بما ورد اعلاه وبخلافه تفرض غرامة مالية وفقا لقانون المولدات النافذ".