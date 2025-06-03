ميسان.. تفكيك عصابة "تكاتك" عملها الخطف والتحرش بطالبات المدارس

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "بناءً على ورود عدة شكاوى ومناشدات حول قيام بعض سواق التك تك والعجلات من الشباب الطائش بعمليات تحرش ممنهجة وجه قائد شرطة اللواء الحقوقي لفته فاخر المحمداوي، بمتابعة الموضوع واعطاءه الأهمية القصوى وتشكيل فريق عمل تشرف عليه شعبة الخطف التابعة لقسم مكافحة الإجرام بالاشتراك مع خلية الاستخبارية".وأضافت، ان "الفريق قام بالانتقال إلى بعض المدارس وجمع المعلومات ومقاطعتها اضافة إلى القيام بمراقبة جوية وأخرى ميدانية وعمليات رصد ومتابعة ومن خلال ذلك تمكن الفريق من الوصول الى (6) متهمين يشكلون عصابة اجرامية البعض منهم يستقل دراجات نوع وآخرين عجلات حديثة. وبعمليات نوعية منفصلة نهارية وليلية تمت الإطاحة بهم في مناطق متفرقة من مدينة ".وبينت القيادة، ان "العصابة تستغل خروج الطالبات من خلال الركوب معهم ويقومون بعمليات الاعتداء والتحرش الغير اخلاقية وأغلبها بالترهيب، وقد اعترفوا صراحةً بتنفيذ أكثر من عملية تحرش وعمليتان خطف لغايات غير أخلاقية، مشيرة الى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم أصوليا وتوقيفهم وفق المادة 422 من قانون العقوبات".