حريق داخل متنزه الزوراء.. والدفاع المدني تكافح

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق داخل ، فيما أشار الى ان فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق.

وذكر المصدر لـ ، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث حريق اندلع داخل مطعم للأكلات السريعة داخل ". وأشار الى ان "عمليات التبريد مستمرة لغرض اخماد الحريق بشكل كامل"، مبيناً أنه لم يتم تسجيل أي إصابات".