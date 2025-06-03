محافظتان عراقيتان تعلنان تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل

أعلنت مجالس محافظتي والنجف ، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل بمناسبة يوم عرفة.

وذكر رئيس عزة عودة ، في بيان ورد لـ ، أن "المجلس صوّت بالأغلبية على قرار تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في إحياء مراسم يوم عرفة في ".

وأوضح الناشي أن "هذا القرار يأتي تقديراً للأهمية الدينية لهذا اليوم، وحرصاً على تمكين الأهالي من أداء الزيارة والمشاركة في الشعائر الدينية المرتبطة بهذه المناسبة ".

من جانبه، أعلن رئيس وكالة غيث رعد شبع عن "تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم الخميس المصادف 2025/6/5 بمناسبة زيارة يوم (عرفة)".

واكد، أن "مجلس الاشرف وافق على اعطاء محلية بهذه المناسبة لإتاحة الفرصة أمام أبناء المحافظة لأداء الزيارة مستثنيا الدوائر الأمنية والخدمية".



