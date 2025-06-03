تسجيل حالة جديدة لحمى النزفية في زاخو

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ ، أنه "بعد يومين من فحص شاب في ظهرت عليه أعراض حمى النزفية تبين اليوم أنه مصاب بالمرض"، مشيرة الى ان "الشاب يبلغ من العمر 28 عاماً وهو من سكنة ناحية بيكوفا التابعة لقضاء باتيفا في إدارة زاخو".من جانبه، قال مدير عام صحة زاخو د. سيروان أحمد، إن "فحوصات الشاب عادت وتبينت أنه مصاب بالحمى النزفية، في حينه انه لا يزال في منزله ولا يعرف شيئاً عن اصابته"، مبيناً أن "حالة الشاب مستقرة وسيتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".