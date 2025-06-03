جدول جديد لامتحانات السادس الإعدادي

أعلنت ، مساء الثلاثاء، عن تعديلات على جدول امتحانات السادس الإعدادي.

ونشرت للتقويم والامتحانات في جدول الامتحانات العامة للصف السادس الإعدادي بعد إجراء التعديلات اللازمة، نظرا لتحديد يوم الاحد الموافق 2025/6/15 رسمية بمناسبة عيد الأغر. أدناه نص الجدول الجديد..