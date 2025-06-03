اعتقال شخص حاول الاعتداء على طبيب في النجف

وقالت الشرطة في بيان، "بناءً على توجيهات قائد شرطة الأشرف اللواء ذياب الفتلاوي، وضمن الجهود المستمرة للحفاظ على أمن ، ألقت مفارز شرطة القبض على متهم حاول الاعتداء على أحد أفراد الكادر الطبي في المفتوح داخل ".

وأضاف البيان "بعد ورود اتصال هاتفي يطلب الشكوى لمحاولة الاعتداء على أحد أطباء المركز، تم توجيه مفارز أمنية على الفور إلى موقع الحادث، حيث تم اتخاذ الإجراءات الأولية".

وتابع بيان الشرطة "تبين أن الحادث ناتج عن سوء تفاهم بين أحد المواطنين وأحد الأطباء العاملين في المركز، تم القبض على المتهم في الحال وإحالته إلى المختص لاستكمال الإجراءات القانونية".